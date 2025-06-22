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Небензя заявил об усугублении ситуации на Ближнем Востоке

Небензя заявил, что удары США по Ирану усугубили ситуацию на Ближнем Востоке
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Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Удары, которые Вооруженные силы США нанесли по ядерным объектам Ирана, еще больше усугубили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с атакой Соединенных Штатов на Исламскую Республику, сообщает ТАСС.

Он сказал о «крайне опасном развитии ситуации на Ближнем Востоке, которое еще более усугубили» ночные удары американских воск по иранским объектам.

«Россия самым решительным образом осуждает безответственные, опасные и провокационные действия, совершенные Соединенными Штатами Америки против Исламской Республики Иран — суверенного государства — члена Организации Объединенных Наций», — отметил постпред.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы Соединенных Штатов атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в ООН призвали Иран пустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты.

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