Небензя заявил, что РФ предлагала США посреднические услуги по Ирану

Москва предлагала Вашингтону свое посредничество по Ирану, но Соединенным Штатам дипломатия явно не нужна, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что США, нанеся удары по Ирану, в очередной раз продемонстрировали полное пренебрежение к позиции международного сообщества. По его словам, Вашингтон ради сохранения гегемонии в мире идет на любые преступления и нарушения международного права.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее глава МИД Ирана прилетел в Москву на «серьезную встречу» с Путиным.