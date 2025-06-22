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Глава МИД Ирана прилетел в Москву на «серьезную встречу» с Путиным

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Россию для переговоров с Путиным
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Telegram-канал »خبرگزاری ایرنا»

Глава иранского МИД Аббас Аракчи приехал в Россию, передает IRNA.

«Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», — говорится в сообщении.

По данным IRNA, стороны будут обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по территории Исламской Республики.

До этого Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле заявил, что планирует провести «серьезную встречу» с российским лидером в понедельник, 23 июня. Он напомнил, что между Тегераном и Москвой есть стратегическое партнерство, и они координируют свои действия. По его словам, Россия всегда была частью ядерных переговоров.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республики утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее Рубио припугнул Иран «невиданным оружием» США.

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