Вице-президент США рассказал, в каком случае отношения США и Ирана будут хорошими

Вэнс призвал Иран отказаться от ядерной программы для хороших отношений с США

Тегеран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с Вашингтоном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Мы не хотим войны с Ираном, хотим мира. Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия», — уточнил он.

По словам Вэнса, Вашингтон не «подрывал» дипломатию, вместо этого возложив вину на Тегеран за то, что он не дал дипломатии «реального шанса».

Вице-президент отметил, что Иран для хороших отношений с США должен «оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Трампу дали гарантии перед атакой на Иран.