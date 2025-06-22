Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай

Многодневный зарубежный визит является редкостью, но президент России Владимир Путин проведет в Китае четыре дня — с 31 августа по 3 сентября. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

«Ну, да. Там ведь несколько мероприятий», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках визита Путина в Китай.

До этого Ушаков заявил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет в Китае на саммите ШОС в конце августа — начале сентября. По его словам, полноформатные переговоры между лидерами РФ и КНР состоятся 2 сентября в Пекине на полях празднования 80-летия победы над Японией.

15 июня Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. В тот день председателю КНР исполнилось 72 года. Президент пожелал китайскому лидеру всего самого наилучшего.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью».