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Ушаков назвал дату встречи Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин встретятся в начале сентября в Китае
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Следующая встреча лидеров РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина пройдет в Китае на саммите ШОС в конце августа - начале сентября. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Полноформатные переговоры между лидерами состоятся 2 сентября в Пекине на полях празднования 80-летия победы над Японией.

19 июля Путин и Си Цзиньпин созвонились. Главной темой разговора стало обострение ситуации на Ближнем Востоке. Обе стороны выразили мнения, что все разногласия должны решаться за столом переговоров.

Ушаков отмечал, что Россия и Китай действуют «в унисон» касательно эскалации на Ближнем Востоке и координируют позиции друг с другом по этому вопросу.

До этого Путин направил Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. 15 июня председателю КНР исполнилось 72 года. Российский президент пожелал китайскому коллеге всего самого наилучшего.

Ранее в Кремле высказались о потенциальной встрече Путина и Трампа.

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