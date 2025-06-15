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Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину

Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин получил поздравление с днем рождения от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Си родился 15 июня 1953 года в Пекине.

«Президент Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения», — сказал Песков.

Он добавил, что российский президент пожелал китайскому коллеге всего самого наилучшего.

Накануне президент России в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил республиканца с 79-летием.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин в беседе с Трампом также упомянул о праздновании в США Дня американского флага и 250-летия Сухопутных войск, а также заявил главе Белого дома, что российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной по урегулированию конфликта.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ускорение реализации проекта «Сила Сибири — 2».

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