Си Цзиньпин заявил, что дружба Китая и РФ «закалена огнем и скреплена кровью»

Си Цзиньпин: Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом

Китай и Россия внесли решающий вклад в победу над фашизмом во время Второй мировой войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Китай и Россия, будучи основными театрами военных действий во Второй мировой войне, внесли решающий вклад в победу над фашизмом», — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин подчеркнул, что тем самым был заложен краеугольный камень в послевоенном миростроительстве. По словам председателя КНР, Пекин и Москва выступили стабилизирующими прогрессивным фактором в международном сообществе.

Среди прочего китайский лидер отметил, что великая дружба народов России и Китая «закалена огнем и скреплена кровью» и совместная борьба с фашизмом позволила заложить прочный фундамент для развития отношений двух стран.

7 мая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Китайский лидер заявил, что Россия и Китай намерены совместно защищать итоги Второй мировой войны, существующую международную систему, опирающуюся на ООН и международное право, а также противостоять гегемонии и «политике силы».

9 мая 1945-го для граждан Советского Союза началось рано — в 2:10 по московскому времени в радиоэфире прозвучали долгожданные слова.

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против фашистских захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью разгромлена!» — сообщил Юрий Левитан.

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