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Захарова раскрыла приоритеты РФ при урегулировании на Украине

Захарова: России важно добиться гарантий разрыва Киева с НАТО
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Максим Блинов/РИА Новости

Для российской стороны важно добиться гарантий разрыва Киева с НАТО, а также соблюдения прав и свобод людей на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью JDD.

«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии», — заявила она.

По словам Захаровой, позиция страны в данном вопросе остается неизменной. Для РФ важно понять и разрешить глубинные причины конфликта.

В ходе этого же интервью представитель МИД заявила, что переговоры РФ и Украины идут в правильном направлении. Захарова отметила, что стороны договорились о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими. Помимо этого, был проведен обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию.

Ранее на Украине объявили особый «месяц давления на Россию».

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