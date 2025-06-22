На Украине объявили особый «месяц давления на Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед украинскими дипломатами четкие задачи на период особого «месяца давления на Россию». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, отмечается на сайте МИД.

«Месяц полной дипломатической мобилизации, полного привлечения дипломатии с целью приближения справедливого и устойчивого мира для Украины», — сказал он.

Сибига отметил, что Россия выступает против мирного урегулирования, поэтому «должна испытать разрушительные экономические удары», среди которых снижение потолка цены на нефть, усиление санкций, а также закрытие путей обхода ограничений к компонентам для вооружения.

После слов президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума о том, что он считает русских и украинцев одним народом, Зеленский объявил о ряде новых мер и начале «месяца особых действий для усиления давления на Россию».

В частности, Зеленский анонсировал проведение новых международных мероприятий, направленных на введение «ощутимых международных санкций против Москвы». Также он дал поручение активизировать санкционную работу внутри Украины против лиц, сотрудничающих с Россией или продолжающих вести там бизнес. По его словам, Украина увеличит ресурсы для развития всех типов дронов. Кроме того, он сообщил о секретных поручениях, переданных главе Службы безопасности страны.

Ранее сообщалось, что ЕС отложит снижение потолка цены на нефть из России.