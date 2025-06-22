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Захарова оценила вектор переговоров России и Украины

Захарова: переговоры РФ и Украины идут в правильном направлении
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Переговоры РФ и Украины идут в правильном направлении. Об этом в интервью французскому изданию JDD заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Два раунда переговоров уже состоялись, 16 мая и 2 июня. Достигнуты конкретные договоренности в гуманитарной сфере», — заявила она.

По словам Захаровой, стороны договорились о значительных обменах военнопленными и задержанными гражданскими. Помимо этого, был проведен обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию. Официальный представитель МИД добавила, что стороны движутся в правильном направлении.

В ходе этого же интервью Захарова напомнила, что позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта. По ее словам, для российской стороны важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО и добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине.

Ранее Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной.

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