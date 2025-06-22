Захарова напомнила о позиции России по урегулированию на Украине

Захарова: позиция РФ по урегулированию на Украине не изменилась

Позиция России в вопросе урегулирования конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается решению глубинных причин конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью JDD.

«Для нас важно получить четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО, а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии», — заявила она.

После высказываний президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума о том, что он считает русских и украинцев одним народом, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о ряде новых мер и начале «месяца особых действий для усиления давления на Россию».

Позже глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский поставил перед украинскими дипломатами четкие задачи на период особого «месяца давления на Россию».

Ранее Мединский рассказал, что ему помогает в переговорах с Украиной.