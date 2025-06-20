Небензя обвинил Израиль в пренебрежении по отношению к США

Атакой на Иран Израиль продемонстрировал пренебрежение к США, которые искали дипломатическое решение вопроса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, Израиль нанес удары по Ирану перед очередным раундом переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

«Таким образом, Западный Иерусалим... продемонстрировал пренебрежение к своему ключевому союзнику — Соединенным Штатам, которые до последнего времени декларировали намерение выйти на компромиссные развязки по данному вопросу (вокруг иранской ядерной программы. — прим. ред.)», — сказал дипломат на заседании Совбеза ООН.

Также в ходе своего выступления Небензя предупредил, что удары израильской армии по мирным ядерным объектам на территории Ирана могут привести к невиданной ранее ядерной катастрофе.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.