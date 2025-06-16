В МИД РФ прокомментировали действия Ирана в конфликте с Израилем

Рябков: Иран действует в рамках права на самооборону

Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что Иран в этой ситуации действует в рамках права на самооборону», — отметил дипломат.

Также Рябков уточнил, что МИД России находится в постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта.

До этого израильский посол в Москве Симона Гальперин заявила о невозможности решения конфликта с Тегераном невоенным путем.

15 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они выразили согласие в необходимости немедленно прекратить боевые действия между Ираном и Израилем.

Ранее Рябков обвинил Запад в отсутствии совести на фоне эскалации на Ближнем Востоке.