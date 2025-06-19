Израиль рассматривает спецоперацию против иранского ядерного объекта в Фордо

Axios: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в иранском Фордо

Израиль может провести операцию спецподразделений на иранском ядерном объекте в Фордо, если США откажутся наносить по нему удар. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском руководстве.

«Израиль утверждает, что способен нанести значительный ущерб объекту даже в одиночку. Одним из вариантов рассматривается рейд спецназа», — пишет издание.

По данным источников, Тель-Авив ранее заявлял администрации США, что альтернативой бомбардировкам может стать наземная операция.

До этого телеканал ABC News сообщил, что США могут нанести по иранскому ядерному объекту в Фордо не один, а несколько ударов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее WSJ узнала об утверждении Трампом плана атаки на Иран.