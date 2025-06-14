Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку Израиля на Иран, уточнив, что РФ осуждает действия израильского государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам российского президента, Израиль нарушил Устав ООН и международное право.

«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

До этого постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Израиль грубо нарушил устав ООН и нормы международного права, атаковав Иран.

Он добавил, что военные авантюры Израиля толкают регион на «грань большой войны» и «масштабной ядерной катастрофы».

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.