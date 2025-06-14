На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал атаку Израиля на Иран

Путин: Россия осуждает атаку Израиля на Иран
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку Израиля на Иран, уточнив, что РФ осуждает действия израильского государства. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

По словам российского президента, Израиль нарушил Устав ООН и международное право.

«Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путем, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении.

До этого постпред РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Израиль грубо нарушил устав ООН и нормы международного права, атаковав Иран.

Он добавил, что военные авантюры Израиля толкают регион на «грань большой войны» и «масштабной ядерной катастрофы».

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами