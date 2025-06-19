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Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским

Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна после длительной подготовки
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Reuters/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РБК заявил, что встреча Владимира Путина, президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского возможна только после тщательной подготовки.

«Она (встреча — прим. «Газеты.Ru») должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек», — сказал Песков.

Накануне Владимир Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены решать, поэтому важно, кто именно будет являться партнером за столом переговоров.

Ранее в Госдуме объяснили паузу в переговорах между Россией и Украиной.

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