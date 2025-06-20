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В Кремле заявили, что разговоры о мирном урегулировании на Украине нельзя вести публично

Песков: разговоры о мире на Украине не могут вестись в публичной плоскости
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на полях Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), что разговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут осуществляться в публично. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, разговоры об этом должны проходить в непубличной плоскости и «полной тишине».

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который продлится до 21 июня. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

До этого Песков заявил, что выступление президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии форума будет объемным и содержательным. Также ожидаются речи участников форума из Индонезии, Бахрейна и Китая.

Ранее Песков высказался о средствах урегулирования ситуации на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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