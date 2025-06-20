Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет объемным и содержательным. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, глава государства затронет важные темы, а само выступление обещает быть достаточно долгим.

Также ожидаются речи участников форума из Индонезии, Бахрейна и Китая. Песков отметил, что после основных выступлений состоится сессия вопросов и ответов, которая, как правило, проходит активно и поднимает широкий круг тем.

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который продлится до 21 июня. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.