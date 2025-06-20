На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ

Песков пообещал продолжительное и насыщенное выступление Путина на ПМЭФ
close
Иван Секретарев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выступление Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума будет объемным и содержательным. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, глава государства затронет важные темы, а само выступление обещает быть достаточно долгим.

Также ожидаются речи участников форума из Индонезии, Бахрейна и Китая. Песков отметил, что после основных выступлений состоится сессия вопросов и ответов, которая, как правило, проходит активно и поднимает широкий круг тем.

В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который продлится до 21 июня. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

Ранее Путин высказался об усилении БРИКС.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами