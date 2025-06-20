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Песков высказался о средствах урегулирования ситуации на Украине

Песков: политико-дипломатические средства при урегулировании на Украине невозможны
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Roman Naumov/Global Look Press

На данный момент политико-дипломатические средства при урегулировании конфликта на Украине невозможны, Россия продолжает спецоперацию. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы будем работать и далее для достижения тех целей, которые поставлены перед специальной военной операцией. Как говорил уже президент (России Владимир Путин. — прим. ред.), для нас было бы идеально достигнуть эти цели политико-дипломатическими средствами», — заявил он.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что использование этих средств на данный момент невозможно. Он подчеркнул, что для российской стороны важно выполнить те задачи, который стоят, и достигнуть всех целей спецоперации.

В ходе выступления представитель Кремля отметил, что дата третьего раунда переговоров с украинской стороной будет согласована на следующей неделе.

19 июня Песков заявил, что гуманитарные договоренности дают возможность России и Украине наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.

Ранее в Раде обратились к Путину.

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