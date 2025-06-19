В Кремле ответили на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа на этой неделе не планируется

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на этой неделе не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с «Интерфаксом».

«Нет. На этой неделе нет», — ответил представитель Кремля.

Накануне Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, сказал, что заявление Трампа о его «вчерашнем» разговоре с российским коллегой носит образный характер. Пресс-секретарь лидера уточнил, что Трамп имел ввиду разговор, о котором уже уведомлял Кремль.

Трамп сделал заявление о разговоре с Путиным вечером 18 июня. По словам главы Белого дома, он якобы призвал российского лидера урегулировать сначала конфликт на Украине, а о ситуации на Ближнем Востоке беспокоиться позже.

При этом 15 июня президент США заявлял, что будет «открыт» для своего российского коллеги, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем. Глава Белого дома, что у них был долгий разговор по данному вопросу.

Ранее Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке.