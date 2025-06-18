Трамп заявил, что «вчера» разговаривал с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «вчера» общался с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Я говорил с ним вчера... Он на самом деле предложил помощь с посредничеством (в конфликте между Ираном и Израилем. — прим. ред.)», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, он якобы призвал Путина урегулировать сначала конфликт на Украине, а о ситуации на Ближнем Востоке беспокоиться позже.

При этом 15 июня Трамп заявлял, что будет «открыт» для Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.

14 июня Путин провел телефонный разговор с Трампом. В ходе него российский лидер напомнил американскому коллеге о предложении РФ по конкретным шагам, направленным на нахождение взаимоприемлемых договоренностей» в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе.

Ранее Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке.