Трамп заявил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт

Трамп допустил, что США могут вмешаться в конфликт между Ираном и Израилем

США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в комментарии ABC News.

«Мы можем вмешаться в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон в данный момент не вовлечен в конфликт.

При каком сценарии это может произойти, Трамп не уточнил.

Президент США также отметил, что он будет «открыт» для президента России Владимира Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.

«Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом», — добавил политик.

До этого американский президент заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец эскалации между странами.

При этом он предупредил, что любая атака Ирана на Соединенные Штаты приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил США обрушится на Исламскую Республику «в невиданных ранее масштабах».

Ранее Эрдоган назвал единственный способ решения ядерного спора с Ираном.