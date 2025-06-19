Песков заявил, что Тегеран не просил Москву о военной помощи

Песков: Иран не просил Россию о военной помощи

Иран не обращался к России за военной помощью. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Беседуя с руководителями информационных агентств, президент Путин сказал, что в военном плане Иран не просил помощи от нас», — сказал он.

Песков также напомнил, что договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном не включает положение о военной взаимопомощи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

В Иране заявили о высокоточном ударе по командно-разведывательному центру армии Израиля.