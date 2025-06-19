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В Иране заявили о нанесении комбинированного удара ракетами и БПЛА по Израилю

КСИР: Иран нанес высокоточный удар по командно-разведывательному центру ЦАХАЛ
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иранские военные нанесли комбинированный удар стратегическими ракетами и беспилотниками по Израилю. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет ТАСС.

«Четырнадцатый этап операции «Правдивое обещание — 3» начался с комбинированного удара беспилотниками-камикадзе и стратегическими ракетами. В ходе этой операции командно-разведывательный центр армии [израильского] режима, расположенный недалеко от больницы, подвергся высокоточной атаке», — отмечается в сообщении.

В КСИР отметили, что Иран «явил миру» мощь своих высокоточных ракет, удары которых заставили израильских военных эвакуироваться со своих баз и, «прикрываясь жилой застройкой, развернуть свои неэффективные ракетные комплексы и средства противовоздушной обороны».

Иранские военные добавили, что небо над еврейским государством не защищено от иранских ракет и беспилотников, и безопасных мест в Израиле нет.

Накануне КСИР заявил, что Иран применил двухступенчатую сверхтяжелую баллистическую ракету «Саджиль» во время атаки на Израиль вечером 18 июня.

До этого издание The Washington Post сообщило, что системы противоракетной обороны (ПРО) Израиля смогут отражать иранские атаки еще 10 дней, потом еврейскому государству потребуется помощь США. По данным экспертов, уже в конце этой недели израильские системы ПРО смогут справляться лишь с малой частью иранских ракет из-за необходимости пополнять боеприпасы.

Ранее в США указали на неспособность Израиля самостоятельно уничтожить ядерные объекты Ирана.

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