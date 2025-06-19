В ЕС хотят извлечь больше выгоды из активов РФ

Европейский союз (ЕС) стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти €200 млрд замороженных активов РФ, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд», — говорится в публикации.

Целью таких действий является получение еще большей выгоды для оказания помощи Украине, отмечают журналисты.

Недавно глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Япония пообещала выделить Украине $3,3 млрд, обеспеченных доходами от российских замороженных активов.

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Токио подписали соглашение для получения $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA. По этой программе Украина уже получила $14,7 млрд.

Ранее в ЕК рассказали, коснутся ли новые санкции замороженных активов РФ.