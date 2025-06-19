На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС хотят извлечь больше выгоды из активов РФ

Politico: ЕС стремится извлечь миллиарды евро из замороженных активов России
close
Andrei Metelev/Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз (ЕС) стремится дополнительно извлечь миллиарды евро из замороженных активов России с помощью перевода их в «более рискованные активы». Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Руководство ЕС рассматривает возможность перевода почти €200 млрд замороженных активов РФ, размещенных в Бельгии, в новый, более рискованный инвестиционный фонд», — говорится в публикации.

Целью таких действий является получение еще большей выгоды для оказания помощи Украине, отмечают журналисты.

Недавно глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Япония пообещала выделить Украине $3,3 млрд, обеспеченных доходами от российских замороженных активов.

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Токио подписали соглашение для получения $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA. По этой программе Украина уже получила $14,7 млрд.

Ранее в ЕК рассказали, коснутся ли новые санкции замороженных активов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами