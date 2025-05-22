В ЕК рассказали, коснутся ли новые санкции замороженных активов РФ

Страны Евросоюза не обсуждают использование замороженных активов РФ в рамках 18-го пакета санкций. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Председатель Еврокомиссии уже объявила некоторые элементы, [которые обсуждаются в рамках 18-го пакета санкций], и замороженные активы не были среди них», — сказала Пинью.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Позже Каллас рассказала, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. В первую очередь ограничения, по ее словам, коснутся потолка цен на нефть. Кроме того, Евросоюз обсуждает ввод санкций в отношении газопроводов «Северный поток» и в финансовом секторе.

Ранее Лавров назвал воровством предложение Запада конфисковать прибыль от активов РФ.