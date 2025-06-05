Украина согласовала с Японией получение средств за счет доходов от активов РФ

Шмыгаль: Киев согласовал с Токио получение $3 млрд за счет доходов от активов РФ

Украина и Япония подписали соглашение для получения $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ», — написал он.

Шмыгаль добавил, что всего в рамках реализации программы ERA Украина получила уже $14,7 млрд.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявил, что Брюссель еще до вступления Украины в ЕС хочет запланировать на ближайшие семь лет средства на ее финансирование. По его словам, речь идет о сотнях миллиардов евро. Он добавил, что Венгрия не позволит заставить своих граждан платить ни за ускоренное вступление Украины в ЕС, ни за бессмысленную поддержку Киева.

До этого Евросоюз перевел Украине 1 млрд евро в рамках очередного транша с доходов от замороженных активов России за рубежом.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.