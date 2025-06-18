Япония пообещала Украине $3,3 млрд из замороженных активов РФ

Япония пообещала выделить Украине $3,3 млрд, обеспеченных доходами от российских замороженных активов. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Глава офиса уточнил, что на полях саммита «Большой семерки» (G7) состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Японии Сигэру Исибы. В ходе переговоров стороны обсуждали потребности украинской армии и участие Токио в восстановлении республики, отметил Ермак.

«В этом месяце подписано соглашение о выделении $3,3 млрд долларов из процентов от замороженных российских активов. В целом объем помощи Японии уже превысил $12 млрд», — написал глава офиса украинского лидера.

5 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Токио подписали соглашение для получения $3 млрд по программе экстренного кредитования ERA. По его словам, всего в рамках реализации этой программы украинская сторона получила уже $14,7 млрд.

Ранее в Германии призвали изучить вопрос передачи Украине замороженных активов РФ.