Захарова рассказала, чего Россия ждет от США

Москва ждет от Вашингтона новых предложений для продолжения диалога по проблемным вопросам в российско-американских отношениях. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сообщила, что между двумя странами действует механизм консультаций по так называемым «раздражителям». По ее словам, уже состоялось два раунда переговоров, а третий был запланирован, но США сообщили, что не могут участвовать в обсуждении в ранее согласованные сроки. Сейчас, как отметила Захарова, продолжаются контакты, и Москва ожидает от американской стороны новых дат для встречи.

Дипломат также напомнила, что взаимодействие продолжается и по другим каналам — через посольства, а также по линии телефонных переговоров между лидерами государств и главами внешнеполитических ведомств.

В апреле в Стамбуле состоялся второй раунд российско-американских переговоров по вопросам восстановления полноценной работы дипломатических миссий. По данным МИД РФ, в ходе консультаций делегации обменялись нотами, в которых зафиксированы договоренности об обеспечении бесперебойного финансового обслуживания посольств, а также об осуществлении Россией взносов в бюджеты ООН и других международных структур.

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