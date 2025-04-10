В Турции начались консультации представителей РФ и США

В здании генконсульства РФ в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, переговоры начались в 10:00 по местному времени (совпадает с мск).

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Отмечается, что встреча проходит на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.

Как передает агентство, переговоры продлятся не менее четырех часов. Однако планируется, что они будут менее продолжительными, чем прошлый раунд, который состоялся в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлился более шести часов.

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