Трамп проводит встречу с командой нацбезопасности США

Трамп встречается с командой по нацбезопасности из-за ситуации на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп встречается с командой по нацбезопасности в связи с обострением на Ближнем Востоке, заявили в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации президента США подчеркнули, что встреча уже началась.

Незадолго до этого Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.