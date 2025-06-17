Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Свое заявление глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

В ночь на 17 июня Трамп в Truth Social писал, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Он добавил, что Иран не может иметь ядерное оружие.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана.