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Си Цзиньпин призвал человечество не жить по «закону джунглей»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговой войне победителей не будет
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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество действовать по принципам равноправия и строить жизнь, ориентируясь на создание сообщества единой судьбы, а не господства «закона джунглей». Об этом сообщает «Интерфакс».

Си Цзиньпин подчеркнул, что в тарифной и торговой войне не будет победителей, а односторонность, протекционизм и гегемонизм нанесут ущерб всем.

Председатель КНР добавил, что сейчас в мире наступил период глобальных потрясений и преобразований, которые происходят на фоне беспрецедентных за последние столетия перемен в международной обстановке. 

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы открыть рынок КНР для бизнеса Соединенных Штатов.

Также Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». По словам президента, новое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово.

Ранее в ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США.

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Тарифные войны Трампа
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