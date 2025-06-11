Трамп заявил, что Китай будет поставлять редкоземельные металлы в США

Трамп: Китай в рамках новой сделки с США будет поставлять редкоземельные металлы

Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

По словам президента Соединенных Штатов, новое соглашение между Вашингтоном и Китаем готово. Трамп отметил, что оно ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

11 июня вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, представляющий китайскую сторону на торгово-экономических переговорах с США, заявил, что Китай выступает за экономическое сотрудничество с США и не желает вести торговую войну с ними, при этом Пекин не боится противостояния с Вашингтоном.

9 июня в Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

В ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США.