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Трамп заявил, что намерен тесно сотрудничать с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что намерен сотрудничать с Си Цзиньпином «для открытия рынка КНР»
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети X, что лично намерен тесно сотрудничать с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы открыть рынок КНР для бизнеса Соединенных Штатов.

«Президент Си и я будем тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли», — заявил Трамп.

По его словам, это было бы большой победой для обеих стран.

До этого Трамп заявил, что Китай в рамках нового торгового соглашения с США будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме «авансом». По словам президента, новое соглашение между Вашингтоном и Китаем готово. Трамп отметил, что оно ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух государств.

11 июня вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, представляющий китайскую сторону на торгово-экономических переговорах с США, заявил, что Китай выступает за экономическое сотрудничество с США и не желает вести торговую войну с ними.

Ранее в ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США.

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