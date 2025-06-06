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В ЕС заявили, что «не переключатся» на Китай при провале диалога с США

Замминистра Польши Барановский: ЕС не уйдет к Китаю, провалив диалог с США
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Global Look Press

Евросоюз не станет сближаться с Китаем, если у него не выйдет наладить диалог с Соединенными Штатами, заявил замминистра экономического развития Польши Михал Барановский. Его цитирует портал Euractiv.

«Чего точно не произойдет, так это того, что ЕС скажет: «Очень плохо, что с США не получается — мы просто переключимся на Китай», — сказал польский политик.

Он подчеркнул, что связи Евросоюза со Штатами и его отношения с КНР — это две не связанные между собой вещи.

25 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела хороший телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Она отметила, что между ЕС и США «самые важные и тесные торговые отношения в мире». В связи с этим европейские страны готовы «быстро и решительно» продвигать переговоры о торговой сделке с Соединенными Штатами, добавила фон дер Ляйен.

Ранее в ЕК оценили решение США удвоить пошлины на импорт стали.

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