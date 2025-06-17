Лукашенко предложил решить одну проблему «по-военному»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решить проблему неисполнительности чиновников по-военному. Слова белорусского лидера привел Telegram-канал «Пул Первого».

«Вижу — есть у нас приличный объем неисполнительности. Я решил поступить по-военному», — сказал Лукашенко во время выездного семинара-совещания в цехе по выращиванию скота, среди участников которого были председатели облисполкомов и их первые замы, уполномоченные представители президента в регионах, инспекторы по областям и другие чиновники.

Также глава республики напомнил присутствующим одно армейское правило. По его словам, среди военных есть хорошая формула: «Делай как я».

На этом же совещании Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно вести войну, так как стране «нужно накормить людей». Он подчеркнул, что спрос на продукты питания будет только возрастать, поэтому стране необходимо создавать молочно-товарные комплексы.

Также Лукашенко отметил, что Белоруссии надо улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах.

Ранее президент Белоруссии предупредил о вреде частого употребления картофеля.