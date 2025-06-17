Лукашенко заявил, что Белоруссии невыгодно вести войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике невыгодно воевать, в стране «нужно накормить людей». Об этом сообщает Telegram-канал »Пул Первого».

«Кто-то одуревши воюет, кому-то это выгодно. Это не наша политика! Без войн - людей нужно накормить. Спрос на продукты питания будет только возрастать. Поэтому нам обязательно нужно идти этим путем - создавать молочно-товарные комплексы»‎, — сказал белорусский лидер.

До этого он заявил, что в стране необходимо улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах. Лукашенко напомнил, что ранее предлагал поставить в республике памятник корове, так как она дает не только мясо, но и молоко.

Белорусские власти приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии, отметил президент.

15 июня Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область, где посетил производство молокоперерабатывающего предприятия «Беллакт». На предприятии президенту представили планы по строительству дополнительного производства сухого детского питания. Лукашенко дал указание подготовить экономическое обоснование проекта «без затягиваний и волокиты».

Ранее президент Белоруссии предупредил о вреде частого употребления картофеля.