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Лукашенко заявил, что корова «должна стоять во дворце»

Лукашенко предложил улучшить условия содержания коров на фермах
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БелТА

В Белоруссии необходимо улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, передает «БелТА».

Лукашенко напомнил, что ранее предлагал поставить в республике памятник корове, так как она дает не только мясо, но и молоко.

«Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого, корова, образно говоря, должна стоять во дворце», — сказал он.

Белорусские власти приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии, отметил президент.

«Нам надо приспособить [опыт передовых хозяйств], где-то модернизировав старые фермы, превратить их в молочно-товарные комплексы. Нужно современное содержание скота», — добавил он.

До этого президент Белоруссии предупредил о вреде частого употребления картофеля.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.

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