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«Худенькими не будем»: Лукашенко призвал не увлекаться картошкой

Лукашенко предупредил о вреде частого употребления картофеля
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Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Волковысский район сказал, что нехватки картофеля в стране больше нет, передает БелТА.

По его словам, проблему с дефицитом продукции удалось решить благодаря стабилизационным фондам. Политик отметил, что многие вывозили картофель в Россию, чтобы продавать в два-три раза дороже, но в будущем году нужно оставить в резерве столько, чтобы хватило гражданам республики.

Глава государства также посоветовал не есть картофель слишком часто.

«Если мы будем есть картошку, как пишем в «тиктоках», то худенькими не будем. Один раз в неделю, два максимум, и то запеченную, пюре», — сказал он.

В начале мая Лукашенко на открытии нового Международного выставочного центра в Минске прокомментировал ситуацию с исчезновением картофеля с прилавков в некоторых магазинах страны. Он объяснил, что белорусские потребители ожидали доступных и низких цен, в то время как производители стремились продать урожай как можно выгоднее и дороже. В итоге многие сельхозпредприятия переориентировались на экспорт в Россию, где цена на картофель была значительно выше.

Ранее Лукашенко придумал подарок для Путина.

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