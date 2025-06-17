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Над саммитом G7 в Канаде нависла неожиданная угроза

The Guardian: саммиту G7 в Канаде угрожают медведи и другие дикие животные
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Shutterstock

Организаторы саммита «Большой семерки» (G7) в округе Кананаскис обеспокоены возможной угрозой со стороны медведей и других диких животных. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Издание уточняет, что обычно подготовка к саммитам G7 включает обеспечение элитной охраны для мировых лидеров и принятие мер против уличных демонстраций и протестов. В данном же случае пришлось учитывать и потенциальные угрозы, исходящие от дикой природы.

«Чиновники справедливо обеспокоены крупными и непредсказуемыми млекопитающими региона: лосями, пумами, волками, черными медведями», — сказано в публикации.

Кроме того, в регионе обитают несколько десятков гризли.

Для обеспечения безопасности мероприятия в провинции Альберта установили километры ограждений, чтобы ограничить доступ диких животных. В местах, где их часто замечают, также появились электрические ограждения.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Ранее Трамп заявил, что не возражает против присоединения КНР к G7.

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