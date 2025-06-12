На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Итоги саммита G7 не будут опубликованы из-за разногласий по Украине

Bloomberg: G7 не опубликует итоги саммита из-за разногласий по Украине
close
Claudia Greco/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет.

По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады — премьер-министр Марк Карни стремится снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть вопросы торговли и безопасности.

Агентство также напоминает, что коммюнике саммита прошлогодней встречи состояло из 36 страниц и включало обещания поддержать Украину и принимать меры против изменения климата.

В начале июня сообщалось, что новый пакет санкций Европейского союза против России, вероятно, не будет согласован к саммиту G7, который запланирован в Канаде с 15 по 17 июня. Дипломаты выразили сомнение в возможности выполнить призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских мер до начала саммита.

Ранее на Западе констатировали конец G7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами