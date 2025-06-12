Итоги саммита G7 не будут опубликованы из-за разногласий по Украине

Страны «Большой семерки» (G7) решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет.

По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады — премьер-министр Марк Карни стремится снизить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и продвинуть вопросы торговли и безопасности.

Агентство также напоминает, что коммюнике саммита прошлогодней встречи состояло из 36 страниц и включало обещания поддержать Украину и принимать меры против изменения климата.

В начале июня сообщалось, что новый пакет санкций Европейского союза против России, вероятно, не будет согласован к саммиту G7, который запланирован в Канаде с 15 по 17 июня. Дипломаты выразили сомнение в возможности выполнить призыв американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских мер до начала саммита.

Ранее на Западе констатировали конец G7.