Трамп заявил, что не возражает против присоединения КНР к G7

Президент США Трамп не против присоединения Китая к G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против присоединения Китая к «Большой семерке» (G7). Его слова приводит РИА Новости.

«Это не такая уж плохая идея. Я не против, если кто-то хочет предложить участие Китая... Но важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — отметил американский лидер.

16 июня Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. По словам президента США, в G7 много говорят о России. Однако Москвы нет за столом переговоров, это уменьшает возможность достижения договоренностей.

Саммит «Большой семерки» проходит с 15 по 17 июня. Агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита. Вместо единого итогового документа участники могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, уточнили журналисты.

Ранее Трамп заявил о стремлении Ирана к диалогу.