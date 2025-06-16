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Президент Казахстана Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту Астаны

Председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны встретил лично президент Токаев
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Kazakh Presidential Press Service/Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Астаны. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сообщается, что истребители Казахстана сопровождали самолет китайского лидера от границы КНР.

17 июня в Астане состоится саммит «Центральная Азия — Китай», на котором будут присутствовать лидеры стран региона. Визит председателя КНР в Казахстан состоялся по приглашению главы этого государства. Последняя встреча Токаева с Си Цзиньпином состоялась на параде в честь 80-летия Победы в Москве.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал визит Си Цзиньпина в Казахстан. В ходе брифинга он заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина строится на принципах взаимной выгоды и уважения и не направлено против третьих стран.

Накануне Си Цзиньпин получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина в честь дня рождения. Песков отмечал, что российский лидер пожелал своему китайскому коллеге всего самого наилучшего.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину.

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