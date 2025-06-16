В Кремле прокомментировали визит председателя Китая в Казахстан

Песков: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина строится на принципах взаимной выгоды и уважения и не направлено против третьих стран.

Так он прокомментировал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. По словам Пескова, Китай остается стратегическим партнером России, а страны Центральной Азии — ее союзниками и историческими партнерами.

Представитель Кремля отметил, что никаких опасений в этом направлении у Москвы нет. Он добавил, что сотрудничество России с государствами региона развивается в рамках интеграционных программ, СНГ и других объединений, и носит сбалансированный и гармоничный характер.

Накануне Си Цзиньпин получил поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина в честь дня рождения. Песков отмечал, что российский лидер пожелал своему китайскому коллеге всего самого наилучшего.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ускорение реализации проекта «Сила Сибири — 2».