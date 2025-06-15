В Иране приостановил работу консульский отдел России

Консульский отдел посольства России в Иране приостановил свою работу в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатической миссии.

«В связи с текущей ситуацией консульский отдел посольства временно приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возобновлении консульского обслуживания будет сообщено дополнительно. Также там добавили, что россияне смогут обращаться круглосуточно по горячей линии +98216670-1161/63 и другим каналам связи.

Также сообщалось, что посольство РФ в Тегеране продолжает работать над вопросом по эвакуации россиян из Ирана на фоне атак со стороны Израиля.

14 июня МИД РФ сообщили о возвращении первой группы эвакуированных из Ирана россиян. В Россию вернулись 86 человек, уточнили в министерстве.

Ранее сын Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта.