В посольстве РФ сообщили о работе по эвакуации россиян из Ирана

Посольство РФ в Тегеране продолжает работать над вопросом по эвакуации россиян из Ирана на фоне атак со стороны Израиля. Об этом сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

«Работа уже давно идет. Все контакты посольства, включая горячую линию, размещены на ресурсах дипмиссии. Принимаем все обращения от соотечественников», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что передвижения организованы по суше, в частности, россиян переправляют через ирано-азербайджанскую границу.

14 июня МИД РФ сообщили о возвращении первой группы эвакуированных из Ирана россиян. В Россию вернулись 86 человек, уточнили в министерстве.

В МИД рассказали, что граждане РФ вернулись на родину при содействии посольств России в Иране и Азербайджане. Эвакуированная группа пересекла ирано-азербайджанскую границу в ночь на 14 июня. Речь идет о съемочной группе известного российского режиссера Федора Бондарчука.

На данный момент режиссер вернулся в Москву после эвакуации из Ирана. Продюсер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев тоже приземлились в Шереметьево.

Ранее сын Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта.