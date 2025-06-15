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Сын Бледанс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта

Актриса Бледанс рассказала, что проживающий в Израиле сын не хочет возвращаться в Россию
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Александр Гальперин/РИА Новости

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала в беседе с mk.ru, что ее 30-летний сын Николай не хочет возвращаться в Россию, несмотря на начало ирано-израильского конфликта.

Старший сын Бледанс уже несколько лет проживает в Израиле. Артистка призналась, что очень переживает за Николая и не может найти себе места. Она находится на связи со старшим сыном.

«Все это очень страшно. Я очень надеюсь, что политикам удастся решить этот вопрос, прекратить удары… Но никто не знает, что будет дальше… Нам остается только молиться», — поделилась телеведущая.

Николай проходил службу в израильской армии. На данный момент он находится в резерве. Его могут призвать могут в любой момент. Бледанс призналась, что даже боится говорить на эту тему.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам Ке-Лави» («Нация как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы.

Позже правительство Исламской Республики сделало заявление, в котором пообещало дать жесткий ответ на атаку со стороны еврейского государства.

Ранее эвакуированный из Ирана Бондарчук вернулся в Россию.

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