В МИД сообщили о возвращении первой группы эвакуированных из Ирана россиян

МИД: первая группа россиян в составе 86 человек вернулась из Ирана

Первая группа россиян в составе 86 человек вернулась из Ирана на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что граждане России вернулись при содействии посольств РФ в Иране и Азербайджане. По данным министерства, эвакуированная группа россиян пересекла в ночь на 14 июня пункт пропуска «Астра», расположенный на границе между Ираном и Азербайджаном.

«Речь идет о съемочной группе всемирно известного российского режиссера Федора Бондарчука. При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль атаковал территорию рядом с НПЗ в Иране.